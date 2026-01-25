CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'ndan 18 gollü galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe arsaVev, sahasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.

25 Ocak 2026 Pazar 14:55
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da sarı-lacivertliler, 7-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.

Fenerbahçe arsaVev, bu galibiyetle ligde puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

