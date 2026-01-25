Beşiktaş'tan stoper harekatı! Sergen Yalçın'dan Issa Diop'a onay

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ara transfer döneminde yıldız isimlerle yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler takviyelere çevrildi. Gabriel Paulista'nın vedasının ardından stoper arayışlarını hızlandıran siyah beyazlı yönetim Issa Diop için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 09:44 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 09:51
Beşiktaş stoper transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Siyah-Beyazlılar, Wolves forması giyen Emmanuel Agbadou'yu transfer etmek istemiş ve İngiliz ekibiyle sıkı pazarlıklar yapmıştı. Ancak Wolves'ın bitmek bilmez istekleri sonrasında Siyah-Beyazlılar masadan kalktı. Beşiktaş'ın stoper transferi için alternatifi ise Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Issa Diop...

17.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Kara Kartal'ın tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor. 2022 yılından beri Fulham'da forma giyen yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Diop, bu sezon 12 karşılaşmada görev aldı. Gol ya da asist üretemedi. Tecrübeli futbolcu, 2022 yılında West Ham United'tan Fulham'a 17.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 40 kez forma şansı buldu.

SON DAKİKA
