Ziraat Türkiye Kupası
La Liga’nın 21. haftasında Real Madrid, Villarreal’i deplasmanda 2-0 mağlup ederken milli yıldız Arda Güler ortaya koyduğu oyunla İspanyol basınının gündemine oturdu. AS gazetesi, genç yıldız için “Hem toplu hem topsuz oyunda parladı” yorumunu yaptı. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 09:43
Arda Güler’den Villarreal deplasmanında şahane performans! İspanyol basını övgü yağdırdı

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Villarreal deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede 80 dakika süre alan milli futbolcumuz Arda Güler, performansıyla hem teknik heyetin hem de İspanyol basınının takdirini kazandı.

Maçın ardından Arda Güler'i mercek altına alan AS gazetesi, genç yıldızın oyununu övgü dolu ifadelerle değerlendirdi. Haberde Arda'nın maç içindeki gelişen performansına dikkat çekilirken, özellikle oyun içindeki etkisi ve çalışkanlığı vurgulandı.

AS gazetesinin analizinde Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı:
"Arda Güler maça yavaş başladı ve birkaç pas hatası yaptı. Ancak kısa sürede toparlandı ve maçın içine girmeyi başardı. Video oyunlarını andıran bir slalomla gole çok yaklaştı, ardından pozisyonlar üretmeye devam etti. Sol ayağını oyun kurulumunda son derece etkili kullandı. Çalışkan oyunuyla öne çıkan Arda, ikili mücadelelerde başarılıydı, ön alan baskısında kilit rol oynadı ve büyük bir efor sarf etti. Sahada rahat ve zekice hareket etti."

