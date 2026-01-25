Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek bu kritik mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın kanalı merak konusu oldu. Gaziantep FK, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor. Konyaspor ise deplasmandan puanla dönerek ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Süper Lig tutkunları mücadeleyi televizyon ve dijital platformlardan takip edebilecek. Peki, Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması, yarın (24 Ocak 2026 Cumartesi) oynanacak. Mücadele saat 14.30'da başlayacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak.

🔴⚫️ MAÇA DOĞRU | Gaziantep Futbol Kulübümüz, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. #AnadoluYıldızı👉 https://t.co/EIKfxavSuO pic.twitter.com/SSLs9ErMXo — Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 24, 2026

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Zorlu mücadelede düdük hakem Kadir Sağlam'da olacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP FK'NİN GOL İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Gaziantep FK, bu sezon rakip filelere 25 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

GAZİANTEP FK'DE SAKAT OYUNCULAR KİMLER?

Gaziantep FK'de Mbakata, Kozlowski ve Abena sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak.

CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR KİMLER?

Kırmızı-siyahlı ekipte Draguş ve Ogün Özçiçek ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu kart görmeleri halinde 20. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

