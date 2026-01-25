Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle! Fisnik Asllani...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe forvet hattına etkili bir golcüyü transfer ederek kadrosunu hücum anlamında güçlendirmek istiyor. Kanarya bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Kosovalı o futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı- lacivertliler birçok ismi listesinde tutuyor.

Fenerbahçe'de, son olarak Hoffenheim'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Fisnik Asllani, yakından takip ediliyor.

Kosovalı genç yıldız özellikle son dönemde yakaladığı çıkışla adından söz ettirdi ve Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi. Asllani, bu sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim ile 19 resmi maça çıkarken 7 gol attı ve 5 asist yaptı, 12 gole direkt katkı sundu.

ALMAN KULÜPLERİ İZLİYOR

Son dönemde yakaladığı çıkışla beğeni kazanan Fisnik Asllani, Alman kulüpleri tarafından yakından izleniyor. Borussia Dortmund da Asllani'yi bir dönemde sürekli takip etti.

Potansiyeliyle ve yeteneğiyle dikkat çeken Kosovalı yıldız, Bundesliga kulüplerinin de radarında bulunuyor.

FİZİK GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Fisnik Asllani, forvet hattında fizik gücüyle öne çıkıyor. Kosovalı yıldız, 1.91'lik boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarına son derece hakim duruyor.

Kosova Milli Takımı'nda da benzer şekilde adından söz ettiren 23 yaşındaki futbolcu, başarılı bir grafik çiziyor.

KOSOVA'DA YAKIN TAKİP

Transfer listesine yazılan Fisnik Asllani, Kosova Milli Takımı için de büyük önem taşıyor.

23 yaşındaki genç forvet, Kosova'da Vedat Muriqi ile beraber öne çıkmaya başladı.

A Milli Takım formasıyla 12 maça çıkan Asllani, 3 gol kaydetti. Kosova'da Teknik Direktör Franco Foda da Fisnik Asllani'nin durumunu çok yakından izliyor.

