İşte Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın güncel puan durumu!
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçtan RAMS Başakşehir 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Samsunspor'un, Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşma 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Haftanın en çok merak edilen maçlarından birinde ise Galatasaray deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte bu karşılaşmaların ardından Trendyol Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...