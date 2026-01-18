Galeri İşte Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın güncel puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçtan RAMS Başakşehir 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Samsunspor'un, Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşma 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Haftanın en çok merak edilen maçlarından birinde ise Galatasaray deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte bu karşılaşmaların ardından Trendyol Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...