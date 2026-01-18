CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galeri İşte Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın güncel puan durumu!

İşte Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın güncel puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçtan RAMS Başakşehir 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Samsunspor'un, Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşma 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Haftanın en çok merak edilen maçlarından birinde ise Galatasaray deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte bu karşılaşmaların ardından Trendyol Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

İşte Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın güncel puan durumu!

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

18- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: 9

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

17- İKAS EYÜPSPOR: 14

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

16- ZECORNER KAYSERİSPOR: 15

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

15- HESAP.COM ANTALYASPOR: 16

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

14- KASIMPAŞA: 16

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

13- TÜMOSAN KONYASPOR: 18

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

12- ÇAYKUR RİZESPOR: 18

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

11- GENÇLERBİRLİĞİ: 19

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

10- CORENDON ALANYASPOR: 21

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

9- GAZİANTEP FK: 24

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

8- KOCAELİSPOR: 24

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

7- SAMSUNSPOR: 27

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

6- RAMS BAŞAKŞEHİR: 29

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

5- BEŞİKTAŞ: 32

İşte Trendyol Süper Lig’de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

4- GÖZTEPE: 35

