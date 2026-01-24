Manchester City'ye Galatasaray maçı öncesi kötü haber!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılarla oynanacak maçta forma giyemeyeceğini söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 18:35
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı.

Atletico Madrid'in golü 4. dakikada Giuliano Simeone'den gelirken, Galatasaray'ın golünü 20. dakikada Marcos Llorente (k.k.) kaydetti.

Cimbom bu sonuçla puanını 10'a yükselterek lig aşamasının son haftası öncesi ilk 24'e kalmayı önemli ölçüde garantiledi. Atletico Madrid ise puanını 13'e yükseldi.

Galatasaray, lig aşamasının son haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SAVINHO GALATASARAY MAÇINDA YOK

Guardiola, "Savinho hala sakat. Cuma günü sahada koşu yaptı. Dönüşü 2-3 hafta belki de daha az sürebilir, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

NICO GONZALEZ ŞÜPHELİ

Orta sahadaki eksikler hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olabileceğini umuyorum ama durumu şüpheli." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Mateo Kovacic ile ilgiliyse "Geçtiğimiz sezon Fulham maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığımızda Kovacic ile konuştum, ona Kulüpler Dünya Kupası'na gitmemesini, burada kalmasını ve ameliyatı hızlıca yaptırmasını söyledim. 2-3 maç oynadı ve yine kemiği iyi tepki vermedi, bu yüzden ameliyat oldu." yorumunu yaptı.

SON DAKİKA
