CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan dikkat çeken transfer sözleri!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan dikkat çeken transfer sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk dikkat açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 19:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk'tan dikkat çeken transfer sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Noa Lang, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Sağ, sol ve forvet arkasında oynayabiliyor. Geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yaptı. Elimizde çok iyi oyuncular var ama sakatlık riskleri de var. Bunu Kasım ayında yaşadık. Böyle önemli oyuncu katmak kadroya sevindirici. Takımla tanıştı, buraya adapte olması kolay İstanbul geçmişi var, oğlumla aynı okula gitmişler. Galatasaray'a önemli katkı sağlayacak.

Transfer dönemi zor geçti. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan transfer beklentisi var. Konsantrasyonu bazen sadece oyun üstünden kurmak zor oluyor. Bundan sonra daha iyi olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansımızın %99'lara gelmesi önemliydi. Bundan sonra daha geniş bir kadroyla gem ligde hem Avrupa'da hem de Türkiye Kupası'nda yarışacak bir kadro bizi daha mutlu edecek tabii ki.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
F. Karagümrük-G.Saray | CANLI
DİĞER
İspanyol basınında Galatasaray tedirginliği! “Atletico Madrid için gerçek bir tehdit...”
Özgür Özel'in "sıcak salon" yalanı... Başkan Erdoğan'ın Aydın konuşmasını hedef aldı fena patladı
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi...
Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Neom-Al Ahli Jeddah maçı tüm detayları! Neom-Al Ahli Jeddah maçı tüm detayları! 19:40
Bayer Leverkusen tek attı 3 aldı Bayer Leverkusen tek attı 3 aldı 19:39
Bayern Münih'e Augsburg şoku! Bayern Münih'e Augsburg şoku! 19:31
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 19:30
Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok 18:35
Al Kholood-Al Ettifaq maç bilgileri! Al Kholood-Al Ettifaq maç bilgileri! 18:28
Daha Eski
Rennes-Lorient maçı yayın bilgileri! Rennes-Lorient maçı yayın bilgileri! 18:18
Vanspor evinde zorlanmadı Vanspor evinde zorlanmadı 18:11
F. Karagümrük-Galatasaray maçı detayları! F. Karagümrük-Galatasaray maçı detayları! 17:55
G.Saray Daikin set vermeden kazandı! G.Saray Daikin set vermeden kazandı! 17:54
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi... 17:32
Lecce-Lazio maçı ne zaman? Lecce-Lazio maçı ne zaman? 17:26