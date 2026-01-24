CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Le Havre-Monaco maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Le Havre-Monaco maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Fransa Ligue 1’in 19. haftasında Le Havre, kendi sahasında Monaco’yu konuk ediyor. Topladığı 19 puanla 14. sırada yer alan ve son 8 maçının sadece birini kazanabilen Le Havre, evindeki dirençli oyununu sürdürerek dev rakibinden puan koparmak niyetinde. Diğer tarafta, sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan ve üst üste 4 lig mağlubiyetiyle 10. sıraya kadar gerileyen Monaco ise, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid bozgununu unutarak ligde beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor. İşte Le Havre-Monaco maçının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 19:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Le Havre-Monaco maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Le Havre-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Oceane'daki Le Havre-Monaco maçı, iki takım için de sezonun geri kalanındaki rotayı belirleyecek bir kırılma noktası niteliği taşırken; ev sahibi Le Havre, geçen hafta Rennes deplasmanından aldığı 1-1'lik beraberliğin moraliyle sahaya çıksa da sakatlıkları süren Abdoulaye Toure ve Reda Khadra gibi kilit isimlerin eksikliğini hissedecek. Konuk ekip Monaco cephesinde ise teknik direktör Sébastien Pocognoli için çanlar çalmaya başladı; 2026 yılında henüz galibiyetle tanışamayan ve son haftalarda kalesini gole kapatmakta büyük zorluk çeken konuk ekipte sakatlık listesi de bir hayli kabarık. Monaco'da Takumi Minamino, Paul Pogba, Lukas Hradecky ve Mohammed Salisu gibi as oyuncuların yokluğu kadro derinliğini ciddi şekilde etkilerken, hücumda tüm gözler 6 gollü Ansu Fati ve Folarin Balogun ikilisinin üzerinde olacak. İşte Le Havre-Monaco maçının detayları...

Le Havre-Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Le Havre-Monaco maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Stade Oceane'daki karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Le Havre-Monaco MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Havre-Monaco maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Le Havre-Monaco MUHTEMEL 11'LER

Le Havre: Mpasi; Nego, Sangante, Pembele, Zouaoui; Ndiaye, Seko, Ebonog; Mambimbi; Soumare, Quetant

Monaco: Kohn; Ouattara, Kehrer, Faes, Henrique; Zakaria, Teze, Golovin; Akliouche; Fati, Balogun

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
Buruk'tan transfer sözleri!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Özgür Özel'in "sıcak salon" yalanı... Başkan Erdoğan'ın Aydın konuşmasını hedef aldı fena patladı
Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Neom-Al Ahli Jeddah maçı tüm detayları! Neom-Al Ahli Jeddah maçı tüm detayları! 19:40
Bayer Leverkusen tek attı 3 aldı Bayer Leverkusen tek attı 3 aldı 19:39
Bayern Münih'e Augsburg şoku! Bayern Münih'e Augsburg şoku! 19:31
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 19:30
Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok 18:35
Al Kholood-Al Ettifaq maç bilgileri! Al Kholood-Al Ettifaq maç bilgileri! 18:28
Daha Eski
Rennes-Lorient maçı yayın bilgileri! Rennes-Lorient maçı yayın bilgileri! 18:18
Vanspor evinde zorlanmadı Vanspor evinde zorlanmadı 18:11
F. Karagümrük-Galatasaray maçı detayları! F. Karagümrük-Galatasaray maçı detayları! 17:55
G.Saray Daikin set vermeden kazandı! G.Saray Daikin set vermeden kazandı! 17:54
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi... 17:32
Lecce-Lazio maçı ne zaman? Lecce-Lazio maçı ne zaman? 17:26