Le Havre-Monaco maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Stade Oceane'daki Le Havre-Monaco maçı, iki takım için de sezonun geri kalanındaki rotayı belirleyecek bir kırılma noktası niteliği taşırken; ev sahibi Le Havre, geçen hafta Rennes deplasmanından aldığı 1-1'lik beraberliğin moraliyle sahaya çıksa da sakatlıkları süren Abdoulaye Toure ve Reda Khadra gibi kilit isimlerin eksikliğini hissedecek. Konuk ekip Monaco cephesinde ise teknik direktör Sébastien Pocognoli için çanlar çalmaya başladı; 2026 yılında henüz galibiyetle tanışamayan ve son haftalarda kalesini gole kapatmakta büyük zorluk çeken konuk ekipte sakatlık listesi de bir hayli kabarık. Monaco'da Takumi Minamino, Paul Pogba, Lukas Hradecky ve Mohammed Salisu gibi as oyuncuların yokluğu kadro derinliğini ciddi şekilde etkilerken, hücumda tüm gözler 6 gollü Ansu Fati ve Folarin Balogun ikilisinin üzerinde olacak. İşte Le Havre-Monaco maçının detayları...

Le Havre-Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Le Havre-Monaco maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Stade Oceane'daki karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Le Havre-Monaco MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Havre-Monaco maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Le Havre-Monaco MUHTEMEL 11'LER

Le Havre: Mpasi; Nego, Sangante, Pembele, Zouaoui; Ndiaye, Seko, Ebonog; Mambimbi; Soumare, Quetant

Monaco: Kohn; Ouattara, Kehrer, Faes, Henrique; Zakaria, Teze, Golovin; Akliouche; Fati, Balogun