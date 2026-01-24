CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş GAİN evinde Mersin Spor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Beşiktaş GAİN evinde Mersin Spor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Beşiktaş GAİN, Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Mersin Spor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 84-59'luk skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 20:21 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 20:23
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş GAİN evinde Mersin Spor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Beşiktaş Gain, Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar evinde rakibini 84-59'luk skorla mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş GAİN: A. Brown 6, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Mathews 7, V. Brown 8, Dotson, Thomas 9, Yiğit Arslan 10, Kamagate 13, Sertaş Şanlı 2, Lemar 6, Emir Adıgüzel

Mersin Spor: White 7, Olaseni 8, March 24, Cowan 1, Apaydın, Cobbs 2, Cruz 6, Chassang 6, Kartal Özmızrak 3, Efe Ergi Tırpancı 2

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
Buruk'tan transfer sözleri!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Özgür Özel'in "sıcak salon" yalanı... Başkan Erdoğan'ın Aydın konuşmasını hedef aldı fena patladı
Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı! Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı! 20:21
Sara rekor kırdı! F. Karagümrük maçında... Sara rekor kırdı! F. Karagümrük maçında... 20:12
Marsilya-Lens maçı detayları! Marsilya-Lens maçı detayları! 20:10
Ozan Kabak boş geçmedi! Hoffenheim kazandı Ozan Kabak boş geçmedi! Hoffenheim kazandı 20:07
M. City evinde hata yapmadı! M. City evinde hata yapmadı! 20:03
Le Havre-Monaco maçı ayrıntıları! Le Havre-Monaco maçı ayrıntıları! 19:55
Daha Eski
Neom-Al Ahli Jeddah maçı tüm detayları! Neom-Al Ahli Jeddah maçı tüm detayları! 19:40
Bayer Leverkusen tek attı 3 aldı Bayer Leverkusen tek attı 3 aldı 19:39
Bayern Münih'e Augsburg şoku! Bayern Münih'e Augsburg şoku! 19:31
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 19:30
Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok 18:35
Al Kholood-Al Ettifaq maç bilgileri! Al Kholood-Al Ettifaq maç bilgileri! 18:28