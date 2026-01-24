Beşiktaş GAİN evinde Mersin Spor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Beşiktaş Gain, Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar evinde rakibini 84-59'luk skorla mağlup etti.
İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:
Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
Beşiktaş GAİN: A. Brown 6, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Mathews 7, V. Brown 8, Dotson, Thomas 9, Yiğit Arslan 10, Kamagate 13, Sertaş Şanlı 2, Lemar 6, Emir Adıgüzel
Mersin Spor: White 7, Olaseni 8, March 24, Cowan 1, Apaydın, Cobbs 2, Cruz 6, Chassang 6, Kartal Özmızrak 3, Efe Ergi Tırpancı 2