Ziraat Türkiye Kupası
Neom-Al Ahli Jeddah maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Neom-Al Ahli Jeddah maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’in 17. haftasında Neom SC, kendi sahasında ligin formda ekibi Al Ahli Jeddah’yı ağırlıyor. Topladığı 21 puanla 9. sırada yer alan ve son haftalarda istikrar arayan Neom, taraftarı önünde dev rakibine 'dur' diyerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Diğer tarafta, lider Al Hilal ve Al Nassr ile puan puana zirve mücadelesi veren ve üst üste 6 maç kazanan Al Ahli ise, galibiyet serisini 7 maça çıkararak liderlik koltuğu için pusuda bekliyor. Peki Neom-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 19:40
Neom-Al Ahli Jeddah maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Neom-Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

King Khalid Sport City Stadyumu'ndaki Neom-Al Ahli Jeddah mücadelesi, iki takımın da dünyaca ünlü yıldızlarının sahne alacağı bir taktik savaşına ev sahipliği yapacak. Ligde zirve mücadelesi veren konuk ekip 37 puanla yer aldığı 3.sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken ev sahibi ise taraftarı önünde kazanark ligin üst yarısında kalmanın derdinde. Neom-Al Ahli Jeddah maçının yayın bilgileri ve detaylarını sizler için derledik.

Neom-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neom-Al Ahli Jeddah maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Neom-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Neom-Al Ahli Jeddah maçı TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Buruk'tan transfer sözleri!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
İspanyol basınında Galatasaray tedirginliği! “Atletico Madrid için gerçek bir tehdit...”
Özgür Özel'in "sıcak salon" yalanı... Başkan Erdoğan'ın Aydın konuşmasını hedef aldı fena patladı
Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi...
