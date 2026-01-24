Neom-Al Ahli Jeddah maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Neom-Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

King Khalid Sport City Stadyumu'ndaki Neom-Al Ahli Jeddah mücadelesi, iki takımın da dünyaca ünlü yıldızlarının sahne alacağı bir taktik savaşına ev sahipliği yapacak. Ligde zirve mücadelesi veren konuk ekip 37 puanla yer aldığı 3.sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken ev sahibi ise taraftarı önünde kazanark ligin üst yarısında kalmanın derdinde. Neom-Al Ahli Jeddah maçının yayın bilgileri ve detaylarını sizler için derledik.

Neom-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neom-Al Ahli Jeddah maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Neom-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Neom-Al Ahli Jeddah maçı TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.