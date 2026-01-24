Fenerbahçe'de flaş Beto gelişmesi! Menajeri İstanbul'a gelmişti ama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto'yu gündemine almış ve oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmişti. 27 yaşındaki forvetin sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 17:32
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi transfer etmek için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor.
Youssef En-Nesyri'nin transferi için Juventus ile anlaşma sağlayan Kanarya, Everton forması giyen Gine-Bissaulu futbolcu Beto'yu gündemine almıştı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes, öğrencisinin Fenerbahçe'ye transferi hakkında "Şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, hayır. Gitmesine izin vermeye hazır olmazdık çünkü yeterli sayıda forvetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.
Beto'nun menajeriyse geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti.
Golcü futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.
BETO TRANSFERİ RAFA KALKTI
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Beto transferi rafa kalktı.
Sarı-lacivertlilerde oyuncunun menajeri ile planlanan görüşme iptal edildi.
Bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıkan Beto, 3 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 27 yaşındaki santrforun Everton ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.