Fenerbahçe'de flaş Beto gelişmesi! Menajeri İstanbul'a gelmişti ama...

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi transfer etmek için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor.