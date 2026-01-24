CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al Kholood-Al Ettifaq CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve ilk 11!ler

Suudi Arabistan Pro Lig’in 18. haftasında Al Kholood, kendi sahasında ligin köklü ekiplerinden Al Ettifaq’ı ağırlıyor. Topladığı 16 puanla 12. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasındaki puan farkını korumaya çalışan Al Kholood, taraftarı önünde güçlü rakibinden puan koparma niyetinde. Diğer tarafta, 26 puanla 7. sırada bulunan Al Ettifaq ise, çıkışını sürdürerek ilk 5 içerisine girmeyi hedefliyor. İşte Al Kholood-Al Ettifaq maçının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 18:28
Al Kholood-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ar-Rass şehrindeki Al Kholood-Al Ettifaq mücadelesi, ligin savunma disipliniyle ön plana çıkan iki ekibini karşı karşıya getirirken; ev sahibi Al Kholood, Al-Ahli karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle ne kadar dirençli bir takım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Konuk ekip Al Ettifaq cephesinde ise moraller yüksek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Al Ettifaq 2-1 kazanmış olsa da, Al Kholood'un iç sahadaki inatçı kimliği bu maçın skorunu tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Peki Al Kholood-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Kholood-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Kholood-Al Ettifaq maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 18.20'de başlayacak.

Al Kholood-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Ettifaq maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

