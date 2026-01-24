Al Kholood-Al Ettifaq CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve ilk 11!ler

Al Kholood-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ar-Rass şehrindeki Al Kholood-Al Ettifaq mücadelesi, ligin savunma disipliniyle ön plana çıkan iki ekibini karşı karşıya getirirken; ev sahibi Al Kholood, Al-Ahli karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle ne kadar dirençli bir takım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Konuk ekip Al Ettifaq cephesinde ise moraller yüksek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Al Ettifaq 2-1 kazanmış olsa da, Al Kholood'un iç sahadaki inatçı kimliği bu maçın skorunu tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Peki Al Kholood-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Kholood-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Kholood-Al Ettifaq maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 18.20'de başlayacak.

Al Kholood-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Ettifaq maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.