CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı CANLI İZLE | GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı CANLI İZLE | GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Topladığı 43 puanla, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Aslan, geçen hafta Gaziantep FK karşısında yaşadığı beklenmedik puan kaybını bu maçla telafi etmek istiyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadelede, sezonun en zorlu günlerini geçiren ve 9 puanla ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük ise, güçlü rakibi karşısında puan çıkararak küme düşme hattından kurtulma adına bir mucize peşinde koşuyor. İşte 'Fatih Karagümrük -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabı ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 17:56 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 17:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı CANLI İZLE | GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lider Galatasaray, Karagümrük deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. İki takımın lig tablosundaki zıt konumu, karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiriyor. Sarı-kırmızılılar zirve yarışında hata yapmak istemezken, Karagümrük ise kümede kalma umutlarını sürdürmek için kritik bir mücadele verecek. Peki Karagümrük–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar…

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı saat kaçta?

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşması 24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig'in 19. haftasındaki zorlu mücadelede Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Manchester City maçı öncesi hem rotasyonu korumayı hem de ligde yara almamayı hedefliyor.

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan kritik İstanbul randevusu, saat 20.00'de başlayacak. Vefa Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede lider Galatasaray, bu saat itibarıyla zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkarken; ev sahibi Fatih Karagümrük ise ateş hattından kurtulmak adına puan ya da puanlar arayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük'ün muhtemel ilk 11'i: Grbic, Esgaio, Kadıoğlu, Balkovec, Kurukalip, Kalaycı, Özcan, Serginho, Çukur, Larsson, Fofana

Galatasaray muhtemel ilk 11'i: Çakır, Elmalı, Sanchez, Bardakçı, Sallai, Gündoğan, Lemina, Sane, Akgün, Yılmaz, Osimhen

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

GALATASARAY'DA İVME KAYBI: ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR

Galatasaray, 2025-26 sezonunun ikinci yarısına ezeli rakibi Fenerbahçe'nin üç puan önünde lider olarak girerken, son haftalarda yaşanan puan kayıpları zirve yarışını yeniden alevlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalarak avantajını bir puana düşürdü.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE BEKLENMEYEN DÜŞÜŞ

Okan Buruk yönetiminde uzun süre istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray, 2026 yılına girilmesiyle birlikte dalgalı bir grafik çizmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, yeni yılın başından bu yana oynadığı beş resmi maçın üçünü kazanamayarak şampiyonluk yarışındaki temposu hakkında soru işaretleri oluşturdu.

SÜPER KUPA VE AVRUPA'DA MORALLER BOZULDU

10 Ocak'ta Fenerbahçe'ye karşı oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde alınan 2-0'lık mağlubiyet, Galatasaray için moral kaybı oldu. Ardından Fethiyespor karşısında Türkiye Kupası'nda alınan 2-1'lik galibiyet kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, ligde Gaziantep FK ve Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile üst üste 1-1 berabere kalınması takım üzerindeki baskıyı artırdı.

"EN PAHALI KADRO" ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Yerel medyada Türk futbol tarihinin en pahalı kadrolarından biri olarak gösterilen Galatasaray'ın performansı, beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Son üç sezonda lig şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki dalgalı performansı nedeniyle mercek altına alındı.

F. Karagümrük-G.Saray maçı detayları!

KARAGÜMRÜK DEPLASMANI KRİTİK TEST

Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük deplasmanı kağıt üzerinde Galatasaray için avantajlı görünse de, beklenen dominant performansın gelmemesi halinde şampiyonluk yarışındaki iddiası daha fazla sorgulanabilir. Özellikle form grafiğini yükselten Fenerbahçe ile yarışta bu tür maçların büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK HAYATTA KALMA MÜCADELESİNDE

Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen Fatih Karagümrük, büyük zorluklarla karşı karşıya. İstanbul temsilcisi, sezonun ilk yarısını ligin son sırasında tamamladı ve kümede kalma mücadelesi veriyor.

KARAGÜMRÜK'ÜN SEZON PERFORMANSI

Kırmızı-siyahlılar, 18 maçta yalnızca 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 9 puan toplayabildi. Son olarak Başakşehir deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle ligdeki galibiyetsiz serisi altı maça çıktı.

Fatih Karagümrük -Galatasaray maçı yayın bilgisi!

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSTİKRARSIZLIK

Sezon boyunca teknik direktör değişiklikleri yaşayan Karagümrük, Marcel Licka ve Onur Can Korkmaz'ın ardından takımın başına Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic'i getirdi. Ancak Stanojevic yönetiminde henüz galibiyet sevinci yaşanmadı.

STANOJEVIC'İN ZORLU GÖREVİ

Yeni teknik direktör Aleksandar Stanojevic, göreve Alanyaspor ile 2-2 berabere biten Türkiye Kupası maçıyla başladı. Ardından ligde Başakşehir'e mağlup olan Karagümrük, hem saha içinde hem de saha dışında istikrar arayışını sürdürüyor.

İşte Buruk'un F. Karagümrük maçı 11'i! Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Aydın'da 87.5 milyar liralık yatırım! Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e ayar: 3 yıldır neredeydin | "Küresel nizam kökten çatırdıyor"
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi...
İşte Buruk'un F. Karagümrük maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Beto transferi... 17:32
Lecce-Lazio maçı ne zaman? Lecce-Lazio maçı ne zaman? 17:26
Fiorentina-Cagliari maç bilgileri! Fiorentina-Cagliari maç bilgileri! 17:08
Como-Torino maçı hakkında! Como-Torino maçı hakkında! 16:49
Bournemouth-Liverpool maçı muhtemel 11'ler Bournemouth-Liverpool maçı muhtemel 11'ler 16:31
Başakşehir Kayseri'den 3 puanla döndü! Başakşehir Kayseri'den 3 puanla döndü! 16:27
Daha Eski
Fulham-Brighton maçı hangi kanalda? Fulham-Brighton maçı hangi kanalda? 16:21
Samsunspor-Kocaelispor | CANLI Samsunspor-Kocaelispor | CANLI 16:10
Burnley-Tottenham maçı tüm detayları... Burnley-Tottenham maçı tüm detayları... 16:02
Manchester City-Wolverhampton maçı detayları! Manchester City-Wolverhampton maçı detayları! 15:53
Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! 15:43
Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti 15:26