Galatasaray Daikin deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Galatasaray Daikin deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 17:54
Galatasaray Daikin deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 18. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Mehmet Topal, İbrahim Acar

Bahçelievler Belediyespor: Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say (Berre İnce, Sema Nur Doluca Özbilge, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan)

Galatasaray Daikin: Aslı Tecimer, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarceşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Büşra Güneş)

Setler: 17-25, 18-25, 21-25

Süre: 72 dakika (19, 25, 28)

