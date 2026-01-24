CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Fiorentina-Cagliari maçı canlı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fiorentina-Cagliari maçı canlı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’nın 22. haftasında Fiorentina, kendi sahasında Cagliari’yi konuk ediyor. Topladığı 17 puanla averajla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Fiorentina, son haftalarda başarılı bir tablo çizse de daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Diğer tarafta, 22 puanla 15. sırada bulunan ve rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefleyen Cagliari ise, zorlu Floransa deplasmanından puanla dönerek ligde kalma yolunda dev bir adım atmayı amaçlıyor. Peki Fiorentina-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 17:08
Fiorentina-Cagliari maçı canlı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fiorentina-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Artemio Franchi'deki Fiorentina-Cagliari karşılaşması, iki takımın da sezon sonu kaderini belirleyebilecek bir taktik savaşına sahne olacak; zira ev sahibi Fiorentina, bu sezon kalesinde gördüğü 32 golle savunmada büyük zafiyetler yaşarken, hücumda da Moise Kean'in sakatlığı nedeniyle en büyük gol silahından mahrum bir şekilde sahaya çıkıyor. Teknik direktör Paolo Vanoli'nin yönetiminde ve Gudmundsson ve Roberto Piccoli liderliğinde gol arayacak olan ev sahibi ekip için iç saha avantajı hayati önem taşırken, konuk ekip Cagliari cephesinde de sakatlık listesi bir hayli kalabalık. Cagliari'de Michael Folorunsho, Alessandro Deiola ve Andrea Belotti gibi kilit isimlerin eksikliği teknik heyeti rotasyonda zorlasa da, kalede Elia Caprile ve hücum hattında genç yetenek Semih Kılıçsoy'un formuna güvenen ada temsilcisi, Fiorentina'nın üzerindeki ağır baskıyı kontra ataklarla cezalandırmayı planlıyor. İşte Fiorentina-Cagliari maçının detayları...

Fiorentina-Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina-Cagliari maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Artemio Franchi'deki karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Como-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Cagliari maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina-Cagliari MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli; Solomon, Ndour, Gudmundsson; Piccoli

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Prati, Adopo, Mazzitelli, Idrissi; Esposito, Kılıçsoy

