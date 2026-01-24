RAMS Başakşehir'den Kayseri'de 3 gollü galibiyet!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Çekişmeli müsabakada gülen taraf 3-0'lık skorla konuk ekip oldu. RAMS Başakşehir'in galibiyet golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek(KK) ve 86. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir 29 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Ramazan Civelek orta alanda topla buluştu. Meşin yuvarlak ile koşu yapan Civelek'in şutu savunmadan sekerek kornere gitti.

14'üncü dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

29'uncu dakikada Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Başakşehir futbolcuların kafa ile müdahale etmesi sonrası yeniden atağa dönüştü. Kafalardan seken topta ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Kemen'in kafa vuruşunda top auta gitti.

33'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan yaptığı ortada Denswil'in müdahalesi sonrası Harit yerde kaldı. Müsabakanın hakemi temas olduğu gerekçesiyle tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

35'inci dakikada penaltı noktasının başına geçen Selke, top ve kaleci Bilal'i ayrı köşelere gönderdi. Bilal'in ayağından seken meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

37'nci dakikada Fayzullaev'in sağ kanattan yaptığı orta şut karışı vuruşta kaleci Bilal topu çeldi.

38'inci dakikada Harit ceza sahası yayının dışında topla buluştu. Seri çalımlarla rakip alana giren Harit'in sol ayağı ile yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak yeniden oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

60'ıncı dakikada Fayzullaev sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girer gitmez Fayzullaev'in yaptığı sert vuruş kaleci Bilal'de kaldı.

65'inci dakikada Selke'nin ara pasında ceza sahası içinde topa hareketlenen Harit'in plase vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

67'nci dakikada Shomurodov şık bir bir çalımla sol kanattan topu Kayserispor ceza sahasına taşıdı. Sol çaprazdan Shomurodov'un vuruşunda kaleci Bilal yere uzanarak topu çeldi. Dönen topa hareketlenen Ramazan Civelek meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-2.

80'inci dakikada Kemen'in ceza sahası yayının ortasından yaptığı sert vuruş sonrası top kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

86'ncı dakikada Shomurodov'un ara pasında topa hareketlenen Da Costa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. (0-3)