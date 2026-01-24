Manchester City-Wolverhampton izle: Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig’in 23. haftasında Manchester City, kendi sahasında ligin son sırasındaki Wolverhampton’ı ağırlıyor. Topladığı 43 puanla 2. sırada yer alan ve lider Arsenal ile arasındaki 7 puanlık farkı kapatmak isteyen City, geçtiğimiz hafta derbide Manchester United’a karşı aldığı 2-0’lık mağlubiyeti bu maçla unutturmak niyetinde. Diğer tarafta, sadece 8 puanı bulunan ve küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Wolves ise, güçlü rakibi karşısında tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirerek hayata tutunmaya çalışacak. İşte Manchester City-Wolverhampton maçının yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 15:53
Manchester City-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Etihad Stadyumu'ndak, Manchester City-Wolverhampton mücadelesi, Premier Lig'in en uç noktadaki iki takımını karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, sakatlıkları süren Rodri, Ruben Dias ve John Stones gibi kilit isimlerin yokluğunda savunma hattını kurmakta zorlanıyor. Ancak ligin gol kralı Erling Haaland, son maçlardaki suskunluğunu ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Wolves karşısında bozmak için sahada olacak. Konuk ekip Wolverhampton cephesinde ise Rob Edwards yönetiminde, son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyerek müthiş bir direnç sergiliyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı 4-0 kaybeden Wolves, bu kez daha kompakt bir savunma ve Hee-Chan Hwang liderliğindeki kontra ataklarla City'nin savunma açıklarını değerlendirmeyi hedefliyor. İşte Manchester City-Wolverhampton maçının detayları...

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Wolverhampton maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Wolverhampton maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo; Semenyo, Foden, Doku; Haaland

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Strand Larsen

