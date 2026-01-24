Manchester City-Wolverhampton izle: Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

Manchester City-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Etihad Stadyumu'ndak, Manchester City-Wolverhampton mücadelesi, Premier Lig'in en uç noktadaki iki takımını karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, sakatlıkları süren Rodri, Ruben Dias ve John Stones gibi kilit isimlerin yokluğunda savunma hattını kurmakta zorlanıyor. Ancak ligin gol kralı Erling Haaland, son maçlardaki suskunluğunu ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Wolves karşısında bozmak için sahada olacak. Konuk ekip Wolverhampton cephesinde ise Rob Edwards yönetiminde, son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyerek müthiş bir direnç sergiliyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı 4-0 kaybeden Wolves, bu kez daha kompakt bir savunma ve Hee-Chan Hwang liderliğindeki kontra ataklarla City'nin savunma açıklarını değerlendirmeyi hedefliyor. İşte Manchester City-Wolverhampton maçının detayları...

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Wolverhampton maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Wolverhampton maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo; Semenyo, Foden, Doku; Haaland

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Strand Larsen