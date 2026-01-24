Burnley-Tottenham CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Turf Moor'daki Burnley-Tottenham mücadelesi, iki takım için de sezonun geri kalanı adına bir dönüm noktası olabilir. Ev sahibi Burnley'de teknik direktör Scott Parker, kaptan Josh Cullen'ın ACL sakatlığı ve Connor Roberts'ın eksikliğiyle sarsılmış durumda; ancak kış transfer döneminde kadroya katılan Armando Broja ve eski bir Spurs akademisi oyuncusu olan Marcus Edwards, Burnley'nin en büyük gol umutları olacak. Konuk ekip Tottenham'da ise teknik direktör Thomas Frank, sakatlık kriziyle boğuşuyor. James Maddison, Richarlison, Kulusevski ve Kudus gibi kilit isimlerin yokluğunda hücum hattı Mathys Tel gibi isimlere emanet. Peki Burnley-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley-Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Tottenham maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Burnley-Tottenham MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Tottenham maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Burnley-Tottenham MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Tuanzebe, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Anthony; Broja

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Odobert, Simons, Tel; Solanke