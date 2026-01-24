CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Burnley-Tottenham CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley-Tottenham CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 23. haftasında Burnley, kendi sahasında Tottenham Hotspur’u ağırlıyor. Topladığı 14 puanla küme düşme hattının içinde yer alan Burnley, geçtiğimiz hafta Liverpool deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberliğin moraliyle sahasında bir devirme daha imza atmak istiyor. Diğer tarafta, sezon başında şampiyonluk adayı olarak gösterilen ancak 27 puanla 14. sıraya kadar düşen Tottenham ise, hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetin rüzgarını lige taşımayı hedefliyor. İşte Burnley-Tottenham maçının detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Burnley-Tottenham CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Turf Moor'daki Burnley-Tottenham mücadelesi, iki takım için de sezonun geri kalanı adına bir dönüm noktası olabilir. Ev sahibi Burnley'de teknik direktör Scott Parker, kaptan Josh Cullen'ın ACL sakatlığı ve Connor Roberts'ın eksikliğiyle sarsılmış durumda; ancak kış transfer döneminde kadroya katılan Armando Broja ve eski bir Spurs akademisi oyuncusu olan Marcus Edwards, Burnley'nin en büyük gol umutları olacak. Konuk ekip Tottenham'da ise teknik direktör Thomas Frank, sakatlık kriziyle boğuşuyor. James Maddison, Richarlison, Kulusevski ve Kudus gibi kilit isimlerin yokluğunda hücum hattı Mathys Tel gibi isimlere emanet. Peki Burnley-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley-Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Tottenham maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Burnley-Tottenham MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Tottenham maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Burnley-Tottenham MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Tuanzebe, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Anthony; Broja

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Odobert, Simons, Tel; Solanke

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor!
DİĞER
İspanyol basınında Galatasaray tedirginliği! “Atletico Madrid için gerçek bir tehdit...”
Aydın'da 87.5 milyar liralık yatırım! Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e ayar: 3 yıldır neredeydin | "Küresel nizam kökten çatırdıyor"
İşte Buruk'un F. Karagümrük maçı 11'i!
Kartal'dan stopere Alman duvarı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Como-Torino maçı hakkında! Como-Torino maçı hakkında! 16:49
Bournemouth-Liverpool maçı muhtemel 11'ler Bournemouth-Liverpool maçı muhtemel 11'ler 16:31
Başakşehir Kayseri'den 3 puanla döndü! Başakşehir Kayseri'den 3 puanla döndü! 16:27
Fulham-Brighton maçı hangi kanalda? Fulham-Brighton maçı hangi kanalda? 16:21
Samsunspor-Kocaelispor | CANLI Samsunspor-Kocaelispor | CANLI 16:10
Burnley-Tottenham maçı tüm detayları... Burnley-Tottenham maçı tüm detayları... 16:02
Daha Eski
Manchester City-Wolverhampton maçı detayları! Manchester City-Wolverhampton maçı detayları! 15:53
Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! 15:43
Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti 15:26
Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı! Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı! 15:25
Kartal'dan stopere Alman duvarı Kartal'dan stopere Alman duvarı 15:10
West Ham United - Sunderland maçı detayları West Ham United - Sunderland maçı detayları 15:06