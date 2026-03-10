CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa’da nefesler tutuluyor; temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u RAMS Park’ta konuk ediyor. 'Avrupa Fatihi' unvanıyla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, taraftarının müthiş desteğiyle Anfield yolculuğu öncesi avantajlı bir skor arıyor. Dünya futbolunun gözünün çevrildiği dev eşleşmede; Okan Buruk’un öğrencileri ile Arne Slot’un taktik savaşı sahne alacak. Heyecan dolu karşılaşmanın tüm detayları, ilk 11’ler, canlı yayın bilgileri ve maçın başlama saati futbolseverler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki bu kritik geceye dair tüm merak edilenleri haberimizde derledik...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 19:34
Galatasaray-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool FC ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak dev mücadele futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Karşılaşma 10 Mart 2026 Salı günü Rams Park'ta oynanacak. Premier Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üçüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray, Eylül 2025'te oynanan mücadelede İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek dikkat çekmişti. Peki, Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maçı nasıl izlenir? Maç şifresiz mi? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ

Galatasaray:Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool FC arasında oynanacak dev karşılaşma, 10 Mart 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Champions League kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolseverlerinin yakından takip edeceği karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede tribünlerin tamamen dolması ve atmosferin oldukça yüksek olması bekleniyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek. UEFA'nın önemli organizasyonlarında sık sık görev alan deneyimli hakemin yöneteceği mücadelede yardımcı hakemler ve VAR ekibi de Avrupa'dan seçilen isimlerden oluşacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgileri oldu. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak bu kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Liverpool maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

