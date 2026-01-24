Fenerbahçe'de En-Nesyri ile yollar ayrılıyor! İşte transfer tarihi
Ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de bir yandan da gözler takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri'ye çevrildi. Ünlü gazeteci sarı lacivertlilerin yıldız isminin İtalyan ekibiyle anlaşma sağladığını ve transfer tarihini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 09:45
