Fenerbahçe'de En-Nesyri ile yollar ayrılıyor! İşte transfer tarihi

Ziraat Türkiye Kupası
Ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de bir yandan da gözler takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri'ye çevrildi. Ünlü gazeteci sarı lacivertlilerin yıldız isminin İtalyan ekibiyle anlaşma sağladığını ve transfer tarihini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 09:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Domenico Tedesco yönetiminde çıkışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer döneminde kadrosuna Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u katan sarı-lacivertliler bir golcü eklemesi de yaparak şampiyonluk yarışındaki iddiasını kuvvetlendirmek istiyor.

Ayrıca Fenerbahçe'de Szymanski, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı.

Kadrodan birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde yer alan bir diğer ismin transferi için de sona yaklaşıldı.

Sarı-lacivertli kulüpte mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye İtalyan devi Juventus talip olmuştu.

En-Nesyri'nin Serie A ekibine transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlayan Juventus, oyuncuyu ikna etmede de son aşamaya geldi.

Haberde, siyah-beyazlı ekibin Faslı golcünün transferini bu haftasonu tamamlamaya hazırlandığı da belirtildi.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Nesyri'nin, Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

İŞTE O HABER

