Fulham-Brighton CANLI YAYIN İZLE: Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Fulham-Brighton CANLI YAYIN İZLE: Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Premier Lig’in 23. haftasında Fulham, kendi sahasında Brighton & Hove Albion’ı konuk ediyor. Topladığı 31 puanla 11. sırada yer alan Fulham, geçtiğimiz hafta Leeds deplasmanında aldığı mağlubiyeti taraftarı önünde unutturmak istiyor. Diğer tarafta, 30 puanla 12. sırada bulunan ve 'geri dönüş uzmanı' olarak anılan Brighton ise, rakibini deplasmanda devirerek hem ligde üstüne çıkmayı hem de Londra temsilcilerine karşı olan şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Peki Fulham-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:21
Fulham-Brighton CANLI YAYIN İZLE: Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Fulham-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'daki Fulham-Brighton mücadelesi, Premier Lig'in taktiksel derinliği en yüksek maçlarından biri olmaya aday görünürken; ev sahibi Fulham bu sezon puanlarının yarısından fazlasını topladığı kalesinde Brighton'a karşı Premier Lig tarihindeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Marco Silva'nın ekibinde AFCON dönüşü takıma katılan Alex Iwobi ve Samuel Chukwueze gibi isimler hücum hattına güç katarken, konuk ekip Brighton cephesinde teknik direktör Fabian Hürzeler, takımının son 5 maçlık yenilmezlik serisine ve Ferdi Kadıoğlu gibi dinamik beklerinin performansına güvenerek Londra deplasmanlarındaki talihsizliği kırmayı hedefliyor.

Fulham-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fulham-Brighton maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Fulham-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham-Brighton maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fulham-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Chukwueze, Wilson, Kevin; Jimenez

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadıoğlu; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

