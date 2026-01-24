CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI YAYIN | Bournemouth-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

CANLI YAYIN | Bournemouth-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig’in 23. haftasında Liverpool, deplasmanda Bournemouth’a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan ve 36 puanla 4. sırada yer alan Arne Slot’un ekibi, zirve yarışından daha fazla uzaklaşmamak adına mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Diğer tarafta, 27 puanla 15. sırada bulunan ve son 14 maçının sadece birini kazanabilen Bournemouth ise, dev rakibi karşısında iç saha avantajını kullanarak kötü gidişata dur demeyi hedefliyor. Peki Bournemouth-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:33
CANLI YAYIN | Bournemouth-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bournemouth-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadyumu'ndaki Bournemouth-Liverpool mücadelesi, her iki takımın da ligdeki şanssızlığını kırma mücadelesine sahne olacak; zira konuk ekip Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Marsilya galibiyetiyle moral bulsa da 2026 yılındaki ilk Premier Lig galibiyetini henüz tadamadı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve hafta içi golle selam veren Mohamed Salah'ın ligdeki ilk startını alması beklenirken, ev sahibi Bournemouth cephesinde teknik direktör Andoni Iraola, Antoine Semenyo'nun ayrılığı ve Marcus Tavernier ile milli futbolcumuz Enes Ünal gibi isimlerin sakatlıkları nedeniyle hücum hattında genç yıldız Junior Kroupi'ye güveniyor. Liverpool'un rakibine karşı son 6 maçı kazanmış olması psikolojik bir avantaj sağlasa da, savunmadaki kilit isim Ibrahima Konate'nin ailevi nedenlerle kadroda olmayışı, Joe Gomez-Van Dijk ikilisinin omuzlarındaki yükü artıracak. İşte Bournemouth-Liverpool maçının detayları...

Bournemouth-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth-Liverpool maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Bournemouth-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Liverpool maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bournemouth-Liverpool MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

