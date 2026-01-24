CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Thilo Kehrer teklifi ortaya çıktı!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Thilo Kehrer teklifi ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde kadrosunda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş Gabriel Paulista'nın ayrılığı sonrası stoper hattı için düğmeye bastı. Siyah beyazlıların Monaco forması giyen Thilo Kehrer için teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 15:10
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Thilo Kehrer teklifi ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde kadrosunda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Gabriel Paulista'nın ayrılığının ardından savunma hattını güçlendirmeyi öncelik haline getirdi.

Bu doğrultuda Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Transfer gündemine giren isim ise Monaco forması giyen Alman savunmacı Thilo Kehrer oldu.

Gazeteci Santi Aouna'nın aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki tecrübeli stoper için Monaco'ya 12 milyon Euro bonservis + 3 milyon Euro bonus içeren resmi bir teklif sundu. Ancak Fransız ekibinin, Kehrer için beklentisinin daha yüksek olduğu öğrenildi.

Monaco'nun Alman savunmacı için 20 milyon Euro talep ettiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor. Beşiktaş cephesi ise transferi daha makul şartlarda sonuçlandırmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

