TRANSFER HABERİ - Yaser Asprilla Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberleri: Ara transferde Noa Lang'i kadrosuna katan Galatasaray, bir ismi daha kadrosunu katmak üzere... Girona forması giyen Yaser Asprilla'nın transferi için anlaşma sağlayan sarı kırmızılı yönetim Kolombiyalı oyuncuyu İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 15:44
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

İlk olarak Napoli forması giyen Noa Lang'i kadrosuna katan Cimbom, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Kanat bölgesine transfer yapma kararı alan sarı kırmızılılar, İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmak üzere. Bu doğrultuda 22 yaşındaki yıldızın transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın, Kolombiyalı futbolcuyu bu gece İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi. Spor Gündemi programında son gelişmeleri aktaran Kaplan, "Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın, bugün gece saatlerinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

YASER ASPRILLA KİMDİR?

Kolombiya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en heyecan verici yeteneklerden biri olan Yaser Asprilla, 19 Kasım 2003 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan genç futbolcu, teknik kapasitesi ve hızıyla Avrupa'nın en önemli liglerinde şimdiden adından söz ettirmeyi başarmıştır. 1.76 metre boyundaki Asprilla, sol ayağını kullanmadaki ustalığıyla tanınmaktadır. Sahada genellikle sağ kanat pozisyonunda görev alsa da, oyun görüşü ve teknik becerisi sayesinde on numara ve sol kanat bölgelerinde de yüksek verimle oynayabilmektedir. Dar alandaki çabukluğu ve kilit pas yeteneğiyle 'oyun kurucu kanat' profili çizmektedir.

YASER ASPRILLA'NIN KARİYERİ

Envigado Başlangıcı: Profesyonel kariyerine Kolombiya'nın oyuncu fabrikası olarak bilinen Envigado kulübünde başladı. Buradaki çıkışıyla Avrupa gözlemcilerinin radarına girdi.

İngiltere ve Watford Deneyimi: 2022 yılında İngiliz temsilcisi Watford'a transfer oldu. Championship'in fiziksel zorluğu yüksek ortamında 80'den fazla maça çıkarak olgunluk kazandı.

La Liga ve Girona: 2024 yazında 18 milyon Euro bedelle Girona'ya imza atarak La Liga vitrinine çıktı. İspanya'da oyun zekasını geliştiren genç yıldız, Galatasaray'ın ilgisini çeken seviyeye burada ulaştı.

YASER ASPRILLA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Galatasaray'ın yeni yıldız adayının bugüne kadar terlettiği formalar:

Envigado FC: (Kolombiya)

Watford FC: (İngiltere)

Girona FC: (İspanya)

Kolombiya Milli Takımı: Kariyerindeki başarılı grafiği milli takım düzeyine de taşıyan Asprilla, Kolombiya A Milli Takımı'nın güncel kadrosunda yer alan oyuncular arasındadır.

