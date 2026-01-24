Samsunspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Düşüşte olan Karadeniz temsilcisi, bu kritik karşılaşmada altı maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, sezona umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından altı maçtır galibiyet elde edemedi. Şu anda ilk dört sıranın dokuz puan gerisinde bulunan Samsunspor, Avrupa kupaları potasından uzaklaşarak orta sıralara geriledi.

İlk devrenin son bölümünde Selçuk İnan yönetiminde çıkış yakalayan Kocaelispor ise sezonun ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyet ile başladı. 23 puanla 9. sırada yer alan siyah-beyazlılar yeniden çıkış yakalamak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Soner, Celil, Makoumbou, Yalçın, Jaures, Tavşan, Mouandilmadji.

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Agyei, Tayfur, Petkovic.

Samsunspor-Kocaelispor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Kocaelispor mücadelesi saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor.