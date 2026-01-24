CANLI SKOR ANA SAYFA
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti!

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü evinde Boluspor'u 5-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 15:26
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü konuk ettiği Boluspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Francis Ezeh, 10. dakikada Halil Can Ayan, 26. dakikada Odise Roshi, 40. dakikada Francis Ezeh ve 82. dakikada Ali Akman kaydetti.

Boluspor'un tek golü 79. dakikada Doğan Can Davas'tan gelirken, Doğan Can 39. dakikada da penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetle Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 33 puana yükselirken, Boluspor ise 32 puanda kaldı.

