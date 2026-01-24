CANLI SKOR ANA SAYFA
Como-Torino maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como-Torino maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A’nın 22. haftasında Como, kendi sahasında Torino’yu ağırlıyor. Topladığı 37 puanla 6. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta Lazio deplasmanında aldığı görkemli 3-0'lık galibiyetle özgüven depolayan Como, iç saha avantajını kullanarak Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Diğer tarafta, 23 puanla 14. sırada bulunan ve son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Marco Baroni yönetimindeki Torino ise, zorlu deplasmandan puanla dönerek alt sıralarla arasındaki güvenli mesafeyi korumayı hedefliyor. İşte Como-Torino maçının yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:49
Como-Torino maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Torino maçı, her iki takımın da taktiksel disipliniyle ön plana çıktığı bir 90 dakikaya aday görünürken; ev sahibi Como, özellikle orta sahadaki yaratıcı gücü Nico Paz ve forvet hattındaki etkili ismi Anastasios Douvikas ile rakip savunmayı aşmaya çalışacak. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın kısa paslara dayalı oyun anlayışı Como'yu ligin en çok topa sahip olan ekiplerinden biri yaparken, sakatlıkları süren Alvaro Morata ve Goldaniga'nın yokluğunda savunma dengesini korumak ev sahibi için en büyük test olacak. Konuk ekip Torino cephesinde ise sakatlık krizi teknik heyetin elini bir hayli zorlaştırıyor; orta sahanın kilit ismi Ilic ve savunmanın tecrübeli ismi Masina'nın eksiklikleri Marco Baroni'yi rotasyonda kısıtlıyor. Torino'nun deplasmanlarda sergilediği katı savunma anlayışı, Como'nun akışkan hücum hattına karşı maçın anahtar noktası olacak. İşte Como-Torino maçının canlı yayın bilgileri...

Como-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Torino maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Como-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?

Como-Torino maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Como-Torino MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Baturina

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata

