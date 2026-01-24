Samsunspor ile Kocaelispor berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Samsun'da oynanan bu mücadele başladığı gibi 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor ligde 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Kocaelispor ise 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

24'üncü dakikada Balogh'ın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

42'nci dakikada köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa gelişine vuran Celil Yüksel'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Rivas'ın pasıyla buluşan Keita'nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direğe çarparak auta çıktı.

58'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Soner Gönül'ün şutunda top kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

70'inci dakikada Rivas'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

89'uncu dakikada Serdar Dursun'un kafa pasıyla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.