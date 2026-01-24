CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor ile Kocaelispor berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Samsunspor ile Kocaelispor berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor ve Kocaelispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:49 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 19:22
Samsunspor ile Kocaelispor berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Samsun'da oynanan bu mücadele başladığı gibi 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor ligde 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Kocaelispor ise 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

24'üncü dakikada Balogh'ın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

42'nci dakikada köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa gelişine vuran Celil Yüksel'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Rivas'ın pasıyla buluşan Keita'nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direğe çarparak auta çıktı.

58'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Soner Gönül'ün şutunda top kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

70'inci dakikada Rivas'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

89'uncu dakikada Serdar Dursun'un kafa pasıyla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

