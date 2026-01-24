CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Rennes-Lorient maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes-Lorient maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 19. haftasında Rennes, kendi sahasında Lorient’ı konuk ediyor. Topladığı 31 puanla 6. sırada yer alan ve son 8 maçında 6 galibiyet alarak müthiş bir form grafiği yakalayan Rennes, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaşmak niyetinde. Diğer tarafta, 22 puanla 12. sırada bulunan Lorient ise, sezonun ilk yarısında 4-0 mağlup ettiği rakibine karşı deplasmanda da direnç göstererek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki Rennes-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 18:18
Rennes-Lorient maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Roazhon Park'taki Rennes-Lorient mücadelesi, Ligue 1'in en formda takımlarından biri ile sezonun 'dev katili' unvanlı ekibini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Rennes, Habib Beye yönetiminde çıktığı son maçlarda hücum etkinliğiyle dikkat çekerken, forvet hattında Breel Embolo ve Esteban Lepaul gibi isimlerin yakaladığı uyum takımı üst sıralara taşıdı. Konuk ekip Lorient cephesinde ise sakatlık krizi can sıkıcı boyutlara ulaşmış durumda; Sambou Soumano, Panos Katseris ve Darlin Yongwa gibi as oyuncuların yokluğunda teknik direktör Olivier Pantaloni, hücumda Pablo Pagis'in yaratıcılığına güveniyor. Sezonun ilk maçında rakibini 4-0 gibi ağır bir skorla geçen Lorient, o maçın psikolojik üstünlüğünü sahaya yansıtmak istese de, Rennes'in iç sahadaki baskılı oyunu bu kez çok daha zorlu bir 90 dakikanın habercisi. İşte Rennes-Lorient maçının detayları...

Rennes-Lorient MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes-Lorient maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Roazhon Park'taki karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Rennes-Lorient MAÇI HANGİ KANALDA?

Rennes-Lorient maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rennes-Lorient MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Samba; Seidu, Jacquet, Brassier; Frankowski, Rongier, Camara, Merlin, Tamari; Embolo, Lepaul

Lorient: Mvogo; Meite, Talbi, Silva; Kouassi, Abergel, Cadiou, Le Bris; Pagis, Makengo; Dieng

