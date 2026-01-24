Lecce-Lazio maçı CANLI YAYIN | Maç bilgileri, saati, kanalı ve 11'leri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Stadio Via del Mare'deki Lecce-Lazio mücadelesi, iki yaralı ekibin taktiksel disiplinden kopmadan vereceği bir mücadeleye aday görünürken; ev sahibi Lecce'de teknik direktör Eusebio Di Francesco, savunma hattındaki eksikler ve takımın son maçlarda kaleye şut çekmekte dahi zorlanması nedeniyle hücumda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Lecce'de genç yetenek Francesco Camarda'nın ilk 11'de yer alması beklenirken, konuk ekip Lazio cephesinde ise teknik direktör Maurizio Sarri, Como karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından kadroda revizyona giderek Mattia Zaccagni gibi tecrübeli isimlerin liderliğine güveniyor. İşte Lecce-Lazio maçı detayları...

Lecce-Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce-Lazio maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Via Del Mare'deki karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Lecce-Lazio MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce-Lazio maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lecce-Lazio MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni