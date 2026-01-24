CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lecce-Lazio maçı CANLI YAYIN | Maç bilgileri, saati, kanalı ve 11'leri

Lecce-Lazio maçı CANLI YAYIN | Maç bilgileri, saati, kanalı ve 11'leri

Serie A’nın 22. haftasında Lecce, kendi sahasında başkent temsilcisi Lazio’yu konuk ediyor. Topladığı 17 puanla küme düşme hattında yer alan ve üst üste 4 mağlubiyetle form grafiği dibe vuran Lecce, taraftarı önünde bu kötü gidişata son vermek istiyor. Diğer tarafta, 28 puanla 9. sırada bulunan ve hafta içi sahasında Como’ya 2-0 yenilerek büyük bir sürpriz yaşayan Lazio ise, deplasmanda kazanarak Avrupa potasıyla arasındaki farkın açılmasına izin vermemeyi hedefliyor. İşte Lecce-Lazio maçınn canlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 17:26 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 17:27
Lecce-Lazio maçı CANLI YAYIN | Maç bilgileri, saati, kanalı ve 11'leri

Lecce-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Via del Mare'deki Lecce-Lazio mücadelesi, iki yaralı ekibin taktiksel disiplinden kopmadan vereceği bir mücadeleye aday görünürken; ev sahibi Lecce'de teknik direktör Eusebio Di Francesco, savunma hattındaki eksikler ve takımın son maçlarda kaleye şut çekmekte dahi zorlanması nedeniyle hücumda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Lecce'de genç yetenek Francesco Camarda'nın ilk 11'de yer alması beklenirken, konuk ekip Lazio cephesinde ise teknik direktör Maurizio Sarri, Como karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından kadroda revizyona giderek Mattia Zaccagni gibi tecrübeli isimlerin liderliğine güveniyor. İşte Lecce-Lazio maçı detayları...

Lecce-Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce-Lazio maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Via Del Mare'deki karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Lecce-Lazio MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce-Lazio maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lecce-Lazio MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
