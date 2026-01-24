Marsilya-Lens maçı CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1

Marsilya-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Orange Velodrome'daki Marsilya-Lens mücadelesi, Ligue 1'in en yüksek tempolu iki takımını karşı karşıya getirirken; ev sahibi Marsilya'da Roberto De Zerbi^nin yokluğu nedeniyle kadroda zorunlu değişikliklere gidecek. Ligin gol kralı Mason Greenwood'un performansına güvenen Marsilya, Lens'in katı savunmasını iç saha baskısıyla kırmayı amaçlıyor. Konuk ekip Lens cephesinde ise teknik direktör Pierre Sage, son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başaran savunma disiplinine güveniyor; hücum hattında ise eski bir Marsilyalı olan Florian Thauvin ve formda golcü Wesley Said ile deplasmandan zaferle dönerek liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte Marsilya-Lens maçının detayları...

Marsilya-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya-Lens maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Orange Velodrome'daki karşılaşma Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

Marsilya-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya-Lens maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Marsilya-Lens MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina; Weah, Nadir, Hogbjerg, Palmieri; Greenwood, Gomes; Gouiri

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Edouard