Marsilya-Lens maçı CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1

Marsilya-Lens maçı CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1

Fransa Ligue 1’in 19. haftasında Marsilya, sahasında şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Lens’i ağırlıyor. Topladığı 35 puanla 3. sırada yer alan Marsilya, sahasındaki son maçta Nantes’a karşı aldığı sürpriz mağlubiyeti taraftarı önünde unutturarak zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Diğer tarafta, PSG ile liderlik çekişmesi yaşayan ve 43 puanla 2. sırada bulunan Lens ise, ligdeki müthiş galibiyet serisini sürdürerek Marsilya’yı yarışın dışına itmeyi hedefliyor. İşte Marsilya-Lens maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 20:10
Marsilya-Lens maçı CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1

Marsilya-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Orange Velodrome'daki Marsilya-Lens mücadelesi, Ligue 1'in en yüksek tempolu iki takımını karşı karşıya getirirken; ev sahibi Marsilya'da Roberto De Zerbi^nin yokluğu nedeniyle kadroda zorunlu değişikliklere gidecek. Ligin gol kralı Mason Greenwood'un performansına güvenen Marsilya, Lens'in katı savunmasını iç saha baskısıyla kırmayı amaçlıyor. Konuk ekip Lens cephesinde ise teknik direktör Pierre Sage, son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başaran savunma disiplinine güveniyor; hücum hattında ise eski bir Marsilyalı olan Florian Thauvin ve formda golcü Wesley Said ile deplasmandan zaferle dönerek liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte Marsilya-Lens maçının detayları...

Marsilya-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya-Lens maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Orange Velodrome'daki karşılaşma Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

Marsilya-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya-Lens maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Marsilya-Lens MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina; Weah, Nadir, Hogbjerg, Palmieri; Greenwood, Gomes; Gouiri

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Edouard

