En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Juventus'a transfer olması beklenen Faslı santfora talip olan yeni takımı açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 00:40
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden birisi de Youssef En-Nesyri'nin geleceği oldu.
Yönetim, satış listesinde koyduğu Faslı golcünün transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.
Yapılan anlaşmaya göre En-Nesyri, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Juventus'a kiralanacak ve maaşı da İtalyan devi tarafından ödenecekti.
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, 28 yaşındaki forvetin transferini bitirmek için İstanbul'a gelmişti.
En-Nesyri'nin Serie A ekibine transfer olması beklenirken, Faslı oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
SEVILLA DEVREYE GİRDİ
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Sevilla'nın eski oyuncusunu transfer etmek için devreye girdiğini yazdı.
Fenerbahçe ile Juventus arasında anlaşma sağlanmasına rağmen oyuncunun nihai kararını vermemesi nedeniyle transferin henüz resmiyete kavuşmadığı aktarıldı.
Youssef En-Nesyri'nin son birkaç saattir geleceğini dikkatlice değerlendirdiği kaydedildi.
Sevilla'nın eski yıldızını transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ve En-Nesyri'yi İspanya'ya dönmeye zorladığının altı çizildi.
Juventus ile anlaşan Fenerbahçe'nin, Faslı santrfora İtalyan ekibine transfer olma ya da İstanbul'da kalma seçeneklerini sunduğu ve En-Nesyri'nin kesin kararını vermeden önce menajeriyle birlikte İstanbul'da kaldığı vurgulandı.