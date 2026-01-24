CANLI SKOR ANA SAYFA
En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Juventus'a transfer olması beklenen Faslı santfora talip olan yeni takımı açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 00:40
En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden birisi de Youssef En-Nesyri'nin geleceği oldu.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Yönetim, satış listesinde koyduğu Faslı golcünün transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Yapılan anlaşmaya göre En-Nesyri, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Juventus'a kiralanacak ve maaşı da İtalyan devi tarafından ödenecekti.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, 28 yaşındaki forvetin transferini bitirmek için İstanbul'a gelmişti.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

En-Nesyri'nin Serie A ekibine transfer olması beklenirken, Faslı oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

SEVILLA DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Sevilla'nın eski oyuncusunu transfer etmek için devreye girdiğini yazdı.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Fenerbahçe ile Juventus arasında anlaşma sağlanmasına rağmen oyuncunun nihai kararını vermemesi nedeniyle transferin henüz resmiyete kavuşmadığı aktarıldı.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Youssef En-Nesyri'nin son birkaç saattir geleceğini dikkatlice değerlendirdiği kaydedildi.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Sevilla'nın eski yıldızını transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ve En-Nesyri'yi İspanya'ya dönmeye zorladığının altı çizildi.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Juventus ile anlaşan Fenerbahçe'nin, Faslı santrfora İtalyan ekibine transfer olma ya da İstanbul'da kalma seçeneklerini sunduğu ve En-Nesyri'nin kesin kararını vermeden önce menajeriyle birlikte İstanbul'da kaldığı vurgulandı.

En-Nesyri transferinde sürpriz gelişme! Yeni talibi çıktı

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin Youssef En-Nesyri transferini bitiremeden İtalya'ya döndüğü öğrenildi.

