Gabriel Sara'dan dikkat çeken Manchester City maçı açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maçın 2 golünü kaydeden Gabriel Sara konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Topa sahip olmalarına izin verdik. İkinci yarı daha farklıydı bizim için. Son kafa golümü Türkiye'ye gelmeden önce attım diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum. Attığım gollerle ilgili iyi hissediyorum." dedi.

Manchester City maçı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, "Kesinklikle bu sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.