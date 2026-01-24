CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gabriel Sara'dan dikkat çeken Manchester City maçı açıklaması!

Gabriel Sara'dan dikkat çeken Manchester City maçı açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmaya damga vuran Gabriel Sara maç sonu dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 22:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gabriel Sara'dan dikkat çeken Manchester City maçı açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maçın 2 golünü kaydeden Gabriel Sara konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Topa sahip olmalarına izin verdik. İkinci yarı daha farklıydı bizim için. Son kafa golümü Türkiye'ye gelmeden önce attım diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum. Attığım gollerle ilgili iyi hissediyorum." dedi.

Manchester City maçı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, "Kesinklikle bu sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Cimbom transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İstanbul'da Gazze zirvesi: MİT Başkanı HAMAS heyetiyle görüştü
İşte Süper Lig'de 19. haftanın puan tablosu!
G.Saray deplasmanda kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kendimi sahada güvende hissediyorum" "Kendimi sahada güvende hissediyorum" 22:20
Cimbom transferi resmen açıkladı! Cimbom transferi resmen açıkladı! 22:06
İşte Süper Lig'de 19. haftanın puan tablosu! İşte Süper Lig'de 19. haftanın puan tablosu! 22:03
İstanbul'da kazanan Erzurum FK! İstanbul'da kazanan Erzurum FK! 21:32
G.Saray'da yıldız isim Kayseri maçında cezalı! G.Saray'da yıldız isim Kayseri maçında cezalı! 21:31
Trabzonspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! Trabzonspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! 21:18
Daha Eski
Noa Lang G.Saray maçını takip etti! Noa Lang G.Saray maçını takip etti! 21:07
Semih bir kez daha ağları sarstı! Semih bir kez daha ağları sarstı! 20:53
Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı! Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı! 20:21
Sara rekor kırdı! F. Karagümrük maçında... Sara rekor kırdı! F. Karagümrük maçında... 20:12
Marsilya-Lens maçı detayları! Marsilya-Lens maçı detayları! 20:10
Ozan Kabak boş geçmedi! Hoffenheim kazandı Ozan Kabak boş geçmedi! Hoffenheim kazandı 20:07