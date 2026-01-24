CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı taraftarlara 3’lü çektirdi

Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı taraftarlara 3’lü çektirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 22:59
Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı taraftarlara 3’lü çektirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müsabakayı takip eden taraftarların yanına giderek galibiyeti beraber kutladı.

Taraftarlar ilk olarak mücadelede 2 gol atan Gabriel Sara ve kaleci Uğurcan Çakır'ın 3'lü çektirmesini istedi. İki futbolcu da taraftarların yanına giderek 3'lü çektirdi.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk'u tribüne çağırdı. Buruk, taraftarların isteklerini kırmadı onların yanına gitti ve 3'lü çektirdi. Taraftarlar ayrıca Okan Buruk'a sarı-kırmızılı atkı verirken, Buruk da atkıyı boynuna katkı.

