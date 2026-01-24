CANLI SKOR ANA SAYFA
Barış Alper Yılmaz cezalı mı? Barış Alper Kayserispor maçında oynayacak mı?

Barış Alper Yılmaz cezalı mı? Barış Alper Kayserispor maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig’in lideri Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynadığı kritik mücadeleden önemli bir eksikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki en formda isimlerinin başında gelen ve 'joker' kimliğiyle her bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın maç içerisinde gördüğü kart, taraftarları endişelendirdi. Bir sonraki hafta oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk’un planlarını altüst eden bu gelişmenin ardından gözler, yıldız futbolcunun resmi ceza durumuna çevrildi. Peki, Barış Alper Yılmaz cezalı mı? Milli futbolcu Kayserispor deplasmanında sahada olabilecek mi? İşte Galatasaray’daki son durum ve kart raporunun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 23:49
Barış Alper Yılmaz cezalı mı? Barış Alper Kayserispor maçında oynayacak mı?

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI MI? | Galatasaray, Süper Lig maratonunda Fatih Karagümrük engelini aşmaya çalışırken sahada sergilenen futboldan çok, kart sınırındaki oyuncuların durumu gündeme damga vurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan ve enerjisiyle takımı sürükleyen Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 68. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartın ardından tribünlerde ve sosyal medyada "Barış Alper cezalı duruma mı düştü?" sorusu en çok arananlar arasına girdi. Şampiyonluk yarışında her maçın final niteliği taşıdığı bu dönemde, Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından birinin Kayserispor gibi zorlu bir deplasmanda oynayıp oynayamayacağı büyük bir merak konusu oldu. Maçın ardından teknik heyetin ve sağlık ekibinin raporları takip edilirken, taraftarlar TFF'nin resmi kayıtlarını ve oyuncunun kart sayısını sorgulamaya başladı. İşte merak edilenler...

Barış Alper Yılmaz cezalı mı?

BARIŞ ALPER KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada gördüğü kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. Bu gelişme doğrultusunda; Galatasaray'ın milli yıldızı, Süper Lig'in bir sonraki haftasında oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Barış Alper Yılmaz, cezasını bu maçta tamamladıktan sonra bir sonraki hafta takımdaki yerini alabilecek.

Barış Alper Kayserispor maçında oynayacak mı?

BARIŞ ALPER YILMAZ YERİNE KİM OYNAYACAK?

Fatih Karagümrük maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda, formayı kimin kapacağı sorusu şu an için sarı-kırmızılı camiada belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, her bölgede joker olarak kullandığı milli yıldızın yerini doldurmak için farklı formüller üzerinde durduğu tahmin ediliyor.

