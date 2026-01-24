CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Liverpool deplasmanda Bournemouth'a mağlup oldu! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Liverpool bu karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 23:50
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi. Vitality Stadium'da oynanan maçta Bournemouth, Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

Bournemouth'un gollerini 26. dakikada Evanilson, 33. dakikada Alejandro Jimenez ve 90+5. dakikada Amine Adli kaydederken Liverpool'un gollerini 45. dakikada Virgil Van Dijk ve 80. dakikada Dominik Szaboszlai attı.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi elde etti ve puanını 30'a yükseltti. Liverpool'un ise ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Merseyside ekibi 36 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.

ENES ÜNAL OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Enes Ünal, 90+3. dakikada Bournemouth adına oyuna girdi.

