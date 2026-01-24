Kaan Ayhan: Manchester City'yi yenmeye çalışacağız

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü Gabriel Sara (2) ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Şu an kendimi iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ikinci maçımdı. Takıma katkımı artırmak istiyorum. Bu kadronun böyle bir fikstürde 20 oyuncuya ihtiyacı var. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Manchester City isim olarak önemli rakip. Bu aşamadaki son maç. Galip gelmeye çalışacağız. City'nin oynadığı oyun belli; buna hazırlanmaya çalışacağız. Bizim için önemli olan bir sonraki tura geçip orada da başarılı olmak. Şampiyonluk yarışımız da var, iki kupada da şansımız yüksek. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.