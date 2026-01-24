CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kaan Ayhan: Manchester City'yi yenmeye çalışacağız

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda ısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 22:36
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih KaragümrükGabriel Sara (2) ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Şu an kendimi iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ikinci maçımdı. Takıma katkımı artırmak istiyorum. Bu kadronun böyle bir fikstürde 20 oyuncuya ihtiyacı var. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Manchester City isim olarak önemli rakip. Bu aşamadaki son maç. Galip gelmeye çalışacağız. City'nin oynadığı oyun belli; buna hazırlanmaya çalışacağız. Bizim için önemli olan bir sonraki tura geçip orada da başarılı olmak. Şampiyonluk yarışımız da var, iki kupada da şansımız yüksek. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
