Ziraat Türkiye Kupası
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 23:01
Semih Kılıçsoy boş geçmedi! Cagliari deplasmanda kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Serie A'nın 22. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu, Serie A'da üçüncü golünü attı. Cagliari, 47. dakikada Marco Palestra'nın golüyle farkı ikiye çıkarırken Fiorentina, 74. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Cagliari, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 25'e yükseltirken Fiorentina ise 17 puanda kaldı.

Semih bir kez daha ağları sarstı!

