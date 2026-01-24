Galaatsaray'da Okan Buruk'tan yeni transfer Yaser Asprilla'ya büyük övgü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk maçı değerlendirdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor. Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu.

İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası.

Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz.

Kadro genişliği çok önemli. Yaser sağ kenarda da sol kenarda da 10 numarada da oynayabilen, 1'e 1'i iyi, bağlantı olabilecek, düğüm çözebilecek bir oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz, transfer dönemi bitene kadar en iyi kadroyu oluşturmaya çalışacağız."