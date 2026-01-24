CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana evinde Eczacıbaşı Dynavit'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Fenerbahçe Medicana evinde Eczacıbaşı Dynavit'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 18. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 12-25, 23-25, 25-18 ve 22-25’lik skorlarla mağlup etti.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 23:04
Fenerbahçe Medicana evinde Eczacıbaşı Dynavit'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe Medicana konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 12-25, 23-25, 25-18 ve 22-25'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio

Setler: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22

Süre: 105 dakika (21, 32, 24, 28)

