Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kazımcan Karataş: Kendimi sahada güvende hissediyorum

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Kazımcan Karataş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 22:20
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih KaragümrükGabriel Sara (2) ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Kazımcan, "Hafta içinde değerli bir puan aldık Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçta 3 puan için mutluyuz. İlk yarıda doğru oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıda doğru oyunu sergiledik ve 3 puanı aldık. Hoca, gençlere çok önem veriyor ve katkı sağlıyor. İkili ilişkileri güzel. Kendimi sahada güvende hissediyorum. Bu zorlu şartlarda bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

