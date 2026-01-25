Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'a son olarak uzun süredir transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika'dan sevindiren haber geldi. Transferdeki Victor Osimhen detayı ise oldukça dikkat çekti.
Ortasaha transferinde Raphael Onyedika'yı ön planda tutan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Bir an evvel Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Belçika temsilcisi Club Brugge'le görüşmelerini sürdürüyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da beğendiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'a gelmek istiyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra bir süre izin yapan Onyedika'nın bu süre zarfından Cimbom'dan gelen ilgiye sıcak baktığı belirtildi.
Club Brugge'le kontratı 2027'de bitecek yıldız futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterildi.
E.FRANKFURT VE ASTON VİLLA
Raphael Onyedika'yı Galatasaray'ın yanısıra Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İngiltere'den Aston Villa takımları da yakından izliyor.
Belçika basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Onyedika transferinde daha önde olduğu vurgulandı. Sarı-kırmızılıların bonservisiyle beraber Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Kısa süre içerisinde kulüplerin görüşmeleri tamamlayacağı iddia edildi. Ağustos 2022'den beri Club Brugge'de olan Onyedika, 165 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı. İstikrarlı görüntü çizen genç yıldız, 1 lig şampiyonluğu ve 1 kupa zaferi de yaşadı.
OSIMHEN FAKTÖRÜ
Raphael Onyedika'nın ara transfer döneminde Galatasaray'ı ilk tercih olarak belirlemesinde Victor Osimhen çok etkili oldu.
Nijeryalı forvet, vatandaşı Onyedika'yı sarı- kırmızılı takımda görmeyi çok istiyor. Nijerya Milli Takımı'nda iken 24 yaşındaki orta saha ile sürekli konuşan Osimhen'in ikna etmeyi başardığı ifade edildi.
ALMAN BASINI YAZDI
Cimbom'un Raphael Onyedika'ya olan ilgisi Alman basınında da gündeme geldi. Alman kulüplerinden Eintracht Frankfurt'un Nijeryalı orta sahayı istediği ancak Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi.
24 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Eintracht Frankfurt'un kısa sürede Club Brugge'le resmi temas kuracağı aktarıldı.