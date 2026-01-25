CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'a son olarak uzun süredir transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika'dan sevindiren haber geldi. Transferdeki Victor Osimhen detayı ise oldukça dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 06:50
Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Orta saha transferinde Raphael Onyedika'yı ön planda tutan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Bir an evvel Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Belçika temsilcisi Club Brugge'le görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Teknik Direktör Okan Buruk'un da beğendiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'a gelmek istiyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra bir süre izin yapan Onyedika'nın bu süre zarfından Cimbom'dan gelen ilgiye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Club Brugge'le kontratı 2027'de bitecek yıldız futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterildi.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

E.FRANKFURT VE ASTON VİLLA

Raphael Onyedika'yı Galatasaray'ın yanısıra Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İngiltere'den Aston Villa takımları da yakından izliyor.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Belçika basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Onyedika transferinde daha önde olduğu vurgulandı. Sarı-kırmızılıların bonservisiyle beraber Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Kısa süre içerisinde kulüplerin görüşmeleri tamamlayacağı iddia edildi. Ağustos 2022'den beri Club Brugge'de olan Onyedika, 165 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı. İstikrarlı görüntü çizen genç yıldız, 1 lig şampiyonluğu ve 1 kupa zaferi de yaşadı.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

OSIMHEN FAKTÖRÜ

Raphael Onyedika'nın ara transfer döneminde Galatasaray'ı ilk tercih olarak belirlemesinde Victor Osimhen çok etkili oldu.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

Nijeryalı forvet, vatandaşı Onyedika'yı sarı- kırmızılı takımda görmeyi çok istiyor. Nijerya Milli Takımı'nda iken 24 yaşındaki orta saha ile sürekli konuşan Osimhen'in ikna etmeyi başardığı ifade edildi.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

ALMAN BASINI YAZDI

Cimbom'un Raphael Onyedika'ya olan ilgisi Alman basınında da gündeme geldi. Alman kulüplerinden Eintracht Frankfurt'un Nijeryalı orta sahayı istediği ancak Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi.

Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

24 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Eintracht Frankfurt'un kısa sürede Club Brugge'le resmi temas kuracağı aktarıldı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
