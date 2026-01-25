Galatasaray'a transferde Onyedika müjdesi! Victor Osimhen...

E.FRANKFURT VE ASTON VİLLA Raphael Onyedika'yı Galatasaray'ın yanısıra Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İngiltere'den Aston Villa takımları da yakından izliyor.

Belçika basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Onyedika transferinde daha önde olduğu vurgulandı. Sarı-kırmızılıların bonservisiyle beraber Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.