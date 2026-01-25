Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un golü 80. dakikada Valentin Mihaila'dan gelirken, Alanyaspor'un golünü ise 89. dakikada Steve Mounie kaydetti

Çaykur Rizespor'un, maçın 62. dakikasında Qazim Laçi ile bulduğu gol yapılan VAR incelemesi sonrası 66. dakikada ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Ev sahibi ekipte 6. dakikada Giannis Papanikolaou ve konuk ekipte 43. dakikada Maestro, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

RİZE'NİN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor 19 puana yükseldi. Karadeniz temsilcisi ligdeki son galibiyetini 13 Aralık tarihinde Eyüpspor'a karşı almıştı. Alanyaspor ise 22 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.