CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 16:41 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 19:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un golü 80. dakikada Valentin Mihaila'dan gelirken, Alanyaspor'un golünü ise 89. dakikada Steve Mounie kaydetti

Çaykur Rizespor'un, maçın 62. dakikasında Qazim Laçi ile bulduğu gol yapılan VAR incelemesi sonrası 66. dakikada ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Ev sahibi ekipte 6. dakikada Giannis Papanikolaou ve konuk ekipte 43. dakikada Maestro, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

RİZE'NİN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor 19 puana yükseldi. Karadeniz temsilcisi ligdeki son galibiyetini 13 Aralık tarihinde Eyüpspor'a karşı almıştı. Alanyaspor ise 22 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Tedesco açıkladı! Kerem neden ilk 11'de yok?
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Şam neşteri vurdu: Tugay teklifi geri çekildi IKBY modeli çöktü
Cimbom yeni transferini duyurdu!
F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'in ilk 11'de yer almaması hakkında Tedesco konuştu! Kerem'in ilk 11'de yer almaması hakkında Tedesco konuştu! 19:20
Cimbom yeni transferini duyurdu! Cimbom yeni transferini duyurdu! 19:06
F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok! F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok! 18:55
Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? 18:45
Göztepe'de F.Bahçe maçı öncesi büyük şok! Göztepe'de F.Bahçe maçı öncesi büyük şok! 18:41
Metz-Lyon maçı ne zaman? Metz-Lyon maçı ne zaman? 18:27
Daha Eski
Sivas'ta kazanan yok! Sivas'ta kazanan yok! 18:14
Arsenal-Manchester United maçı detayları Arsenal-Manchester United maçı detayları 18:11
A. Madrid evinde rahat kazandı! A. Madrid evinde rahat kazandı! 18:09
Fırtına'nın galibiyet serisi sürüyor! Fırtına'nın galibiyet serisi sürüyor! 18:07
Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri 17:55
F.Bahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu! 17:41