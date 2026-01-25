CANLI SKOR ANA SAYFA
Hesap.com Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Hesap.com Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Antalyaspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte mücadeleden detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 16:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 19:43
Hesap.com Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

1'inci dakikada derinlemesine atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Niang'ın, Antalyaspor kalecisi Julian'ın müdahalesiyle yerde kalmasına maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Reşat Onur Coşkunses, penaltıyı iptal ederek, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Niang'a sarı kart gösterdi.

11'inci dakikada ceza alanı dışında topu önüne alan Safuri'nin sert şutu üstten auta çıktı.

13'üncü dakikada Metehan'ın pasında topu alan Tongya'nın vuruşunda ceza alanı içerisinde Koita ayak koydu. Koita'nın topuğuyla yaptığı vuruş yükselerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada sol kanattan Samet Karakoç'un altı pas içerisine ortasına yükselen Saric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:1-1.

31'inci dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

63'üncü dakikada Ballet, orta alanda kaptığı topu ceza alanı dışına kadar taşıdıktan sonra sol kanatta bulunan Samet Karakoç'a verdi. Samet Karakoç, topu düzelttikten sonra altı pas içerisi arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Van de Streek, topu ağlara gönderdi: 2-1.

73'üncü dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ballet'in sol ayağıyla sert vuruşu üst direğe çarptıktan sonra kale çizgisine çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadele 2-1 ev sahibi ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

