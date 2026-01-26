CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Ara transfer dönemini golcü takviyesi yapmadan kapatmak istemeyen Fenerbahçe, eski santrforu Vedat Muriqi için temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Öte yandan tecrübeli ismin transferinde kritik tarih verildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Sörloth, Dovbyk, Nunez ve Mateta'da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını eski yıldızı Vedat Muriqi'ye yeniden kırdı.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Kosovalı oyuncu için daha önce Mallorca'ya 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro istemesinin ardından görüşmeleri durdurmuştu.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Ancak gelen son bilgilere göre; Fenerbahçe, Vedat için hafta içinde tekrardan hamle yapma kararı aldı. Bu kez fiyat yükseltilecek ve Mallorca ikna edilmeye çalışılacak.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

2020'DE TAKIMDAN AYRILDI

Vedat'ın Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin bu transferde elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, bu hafta İspanya'ya gidecek ve işi bitirmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Hedef; cuma gününe kadar Kosovalı oyuncuya imzayı attırmak.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Eğer Mallorca ikna edilirse Kosovalı oyuncu, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak. Vedat, 2020'de Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euroya gitmişti.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

EŞİ DÖNMEK İSTİYOR

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada; kulüplerin anlaşması halinde yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi de yeniden Türkiye'de yaşamak istiyor.

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

LAZIO'NUN DA GÖZÜ TRANSFERDE

Vedat 2022 yaz transfer dönemine Lazio'dan Mallorca'ya 8 milyon 20 bin euroya transfer oldu. İtalyan ekibi yapılan anlaşmaya göre; bir sonraki transferden %45 pay alacak ve Kosovalı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini yakından takip ediyor.

