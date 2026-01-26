Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...

Kosovalı oyuncu için daha önce Mallorca'ya 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro istemesinin ardından görüşmeleri durdurmuştu.

Ancak gelen son bilgilere göre; Fenerbahçe, Vedat için hafta içinde tekrardan hamle yapma kararı aldı. Bu kez fiyat yükseltilecek ve Mallorca ikna edilmeye çalışılacak.