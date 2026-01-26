Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih...
Ara transfer dönemini golcü takviyesi yapmadan kapatmak istemeyen Fenerbahçe, eski santrforu Vedat Muriqi için temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Öte yandan tecrübeli ismin transferinde kritik tarih verildi. İşte detaylar...
2020'DE TAKIMDAN AYRILDI
Vedat'ın Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin bu transferde elini güçlendiriyor.
Transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, bu hafta İspanya'ya gidecek ve işi bitirmeye çalışacak.
Hedef; cuma gününe kadar Kosovalı oyuncuya imzayı attırmak.
Eğer Mallorca ikna edilirse Kosovalı oyuncu, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak. Vedat, 2020'de Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euroya gitmişti.
EŞİ DÖNMEK İSTİYOR
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada; kulüplerin anlaşması halinde yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söylemişti.
Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi de yeniden Türkiye'de yaşamak istiyor.
LAZIO'NUN DA GÖZÜ TRANSFERDE
Vedat 2022 yaz transfer dönemine Lazio'dan Mallorca'ya 8 milyon 20 bin euroya transfer oldu. İtalyan ekibi yapılan anlaşmaya göre; bir sonraki transferden %45 pay alacak ve Kosovalı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini yakından takip ediyor.
