Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de LeBron James maçı domine etti, Lakers kazandı!

NBA'de LeBron James maçı domine etti, Lakers kazandı!

LeBron James’in kritik anlarda sahneye çıktığı gecede Lakers, Philadelphia’yı devirdi; Thunder yıldızsız kazandı, Knicks ise evindeki dominasyonunu sürdürdü. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 11:22 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 11:37
NBA'de LeBron James maçı domine etti, Lakers kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 112-108 yendi.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçın son dakikasına LeBron James'in üç sayılık atışıyla 108-105 önde giren Lakers, James'in bir sonraki hücumda art arda 10. sayısını bulmasıyla galibiyete uzandı.

Kişisel nedenlerle son iki maçta forma giymeyen Luka Doncic, 31 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaparken, LeBron James 29 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Tyrese Maxey, 28 sayıyla 76ers'ın en skorer oyuncusu olurken 21 şutun 17'sini kaçıran Joel Embiid, 16 sayı kaydetti.

THUNDER, YILDIZI OLMADAN DA KAZANDI

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın sol dirseğindeki sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Utah Jazz'ı 131-101 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti.

Jazz'ın 17 top kaybından 27 sayı üreten Thunder'da Chet Holmgren ve Jalen Williams, 25'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Lauri Markkanen'in rahatsızlığı nedeniyle oynamadığı Jazz'da Kyle Filipkowski 21 sayı, 10 ribaunt, Walter Clayton Jr. ve Taylor Hendricks ise 20'şer sayılık performans sergiledi.

KNICKS, EVİNDE KAYBETMİYOR

Orlando Magic'i 106-100 mağlup eden New York Knicks, bu sezon sahasında 14'te 13 yaptı.

Üçüncü çeyreğe 13-0'lık seriyle başlayan ve maçın kontrolünü eline geçiren Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı, 9 asist, Ogugua Anunoby 21 sayı, 7 ribauntla oynarken Josh Hart, 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

En skorer oyuncusu Franz Wagner'in ilk çeyrekte sakatlanmasıyla oyun planı bozulan Magic'te ise Jalen Suggs 17, Desmond Bane ve Paolo Banchero, 16'şar sayı kaydetti.

