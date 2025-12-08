CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbolseverler, Akdeniz derbisi niteliği taşıyan bu karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Süper Lig’in kritik mücadelelerinden biri olacak maç öncesi istatistikler dikkat çekiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 10:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçını takip etmek için tıkla

Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de Akdeniz derbisi heyecanı yaşanırken futbolseverler maç öncesi istatistikleri ve iki takımın son durumunu yakından takip ediyor. Ev sahibi Alanyaspor, Antalyaspor'u son lig maçında 2-1 kaybetmiş olsa da tarihinde rakibinden üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı. Joao Pereira yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi bulunmayan turuncu-yeşilliler, bu maçla kötü serisini sonlandırmak istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise rekabetteki son iki maçı kazanmış durumda fakat bu seriyi üç maça çıkarma başarısını henüz elde edemedi. Alanyaspor son beş Süper Lig maçını kazanamazken, Antalyaspor son sekiz karşılaşmanın altısında sahadan mağlup ayrıldı. Peki, Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

👉 Ligde geride kalan 14 hafta sonrasında Corendon Alanyaspor bu maç öncesi 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Hesap.com Antalyaspor ise 14 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

CORENDON ALANYASPOR - HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Corendon Alanyaspor maç günü paylaşımı

Hesap.com Antalyaspor maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco o ismin biletini kesti!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Cimbom'a Salah müjdesi!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorumspor-Pendikspor maçı bilgileri! Çorumspor-Pendikspor maçı bilgileri! 10:17
Bandırmaspor-Bodrum FK maçı detayları! Bandırmaspor-Bodrum FK maçı detayları! 10:02
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde! Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde! 09:58
Hatayspor-Sarıyerspor maçı bilgileri! Hatayspor-Sarıyerspor maçı bilgileri! 09:43
Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu! Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu! 09:08
Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları 07:24
Daha Eski
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:05
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:03
"Dennis'in golü güzeldi ama..." "Dennis'in golü güzeldi ama..." 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! 00:44
Trabzonspor İzmir'de kazandı! Trabzonspor İzmir'de kazandı! 00:44
Trabzonspor zirveyi karıştırdı! Trabzonspor zirveyi karıştırdı! 00:44