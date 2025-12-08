CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor-Sarıyerspor maçı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbol tutkunları, Hatayspor–Sarıyerspor maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Her iki takım da sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek. Taraftarlar, maç öncesi gelişmeleri, muhtemel ilk 11’leri ve teknik analizleri yakından takip ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 09:43
Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıkla!

Atakaş HataysporSMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri! Futbolseverler tarafından en çok merak edilen konuların başında, Atakaş Hatayspor–SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları geliyor. Taraftarlar, TFF 1. Lig'de oynanacak bu önemli karşılaşmanın başlangıç saatini, yayınlanacağı kanalı ve maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Maç öncesinde kadro durumu, muhtemel 11'ler, teknik direktörlerin açıklamaları ve istatistikler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

HATAYSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor – SMS Grup Sarıyerspor karşılaşması Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde 8 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak.

HATAYSPOR-SARIYERSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

HATAYSPOR - SARIYERSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcıları Ömer Tevfik Özkoç ve Tuncay Ercan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Erdoğan olarak açıklandı.

HATAYSPOR-SARIYERSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLA!

