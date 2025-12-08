CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürüyor

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 15. haftanın ardından 2. sıraya yükseldi. Bordo mavililer Fatih Tekke yönetiminde son 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 10:50
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Hatayspor mağlubiyetinin ardından 32 puanla 11. sırada bulunan bordo-mavililer, Şenol Güneş'in ardından takımı Fatih Tekke'ye emanet etmişti. Söz konusu sezonda Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan elde etti ve sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı.

11. SIRADA ALDIĞI TAKIMI ZİRVEYE TAŞIDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2024-2025 sezonunda 11. sırada aldığı takımı ise bu sezon zirveye taşıdı. Bordo-mavililer, 15. hafta itibarıyla 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 34 puanla 2. sırada yer aldı.

10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trabzonspor, bu sezon tek yenilgisini deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada aldı. Rakibine 1-0 kaybeden bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, son 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi.

2 PUAN ORTALAMASINI GEÇTİ

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda ligde oynadığı toplam 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 53 puan alarak 2.04 puan ortalaması yakaladı.

Karadeniz temsilcisi, bu sezon ise Fatih Tekke ile 15 mücadelede 34 puan toplayarak 2.30 puan ortalaması elde etti.

TEKKE'NİN YENİLGİLERİ SADECE DEV MAÇLARDA

Trabzonspor'un Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük karşılaşmalarda geldi. Bordo-mavililer, geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, bu sezon da Fenerbahçe karşısında 1-0 kaybetti.

